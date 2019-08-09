В Екатеринбурге на два месяца изменит маршрут автобус №08
Также на улице Фрезеровщиков отменят остановку «Шефская»
Ограничение будут действовать с 10 августа до 10 октябряФото: Алексей БУЛАТОВ
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Из-за строительства теплотрассы на улице Старых большевиков в Екатеринбурге на два месяца – с 10 августа по 10 октября 2019 года, изменится работа транспорта.
– Автобус №08, который следует от остановки «Таганская» до «Хладокомбината №3», направят по улицам Фрезеровщиков-Шефской-Энтузиастов-Старых большевиков, – рассказали в пресс-службе мэрии. – Далее автобусы будут следовать по маршруту.
Кроме того, на этот период исчезнет остановка «Шефская», которая стоит на улице Фрезеровщиков.
ИСТОЧНИК KP.RU