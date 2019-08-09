На Урале задержали мужчин, которые украли у почтальона сумку с 600 тысячами рублей

СЕГОДНЯ 14:50 2019-08-09T16:35:22+03:00

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На Урале задержали мужчин, которые похитили сумку у почтальона. При этом они хорошо подготовились. Надели спортивные костюмы, чтобы одежда не сковывала движения, натянули капюшоны поверх бейсболок, чтобы не узнали. И в таком виде пошли на дело. Подкараулили разносчика пенсий и выхватили сумку - в ней оказались 600 тысяч рублей.

- Парни устроили засаду во дворе дома. Выждав момент, когда почтальон вышел из служебного автомобиля и остался без сопровождения, один из соучастников выхватил у него сумку с денежными средствами и скрылся на поджидавшем транспортном средстве, - рассказал пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых. - Деньги они поделили между собой, потратив на собственные нужды, а также перевели родственникам.

Полицейские уже обыскали квартиры мужчин и нашли часть похищенных денег. Теперь за грабеж в крупном размере уральцам грозит до 7 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU