В музыкальные школы Екатеринбурга купят инструменты на 14,5 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 14:26 2019-08-09T14:26:43+03:00

Деньги на них выделят в этом году

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Школы № 7 им. С.В. Рахманинова и ДМШ № 11 имени М.А. Балакирева смогут купить музыкальные инструмента для учеников на 14, 5 миллионов рублей.

-Уверен, юные музыканты и их педагоги рады таким новостям, - рассказал депутат Дмитрий Николаев.

Представители власти добились выделения дополнительных средств из бюджета после посещения музыкальных школ.

- Посетив детскую музыкальную школу № 7 им. С.В. Рахманинова и пообщавшись с педагогами, члены постоянной комиссии сошлись во мнении, что важно предусмотреть при корректировке бюджета на 2019 год средства на новые музыкальные инструменты, - добавили в пресс-службе городской думы Екатеринбурга.

ИСТОЧНИК KP.RU