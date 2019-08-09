2019-08-09T14:11:42+03:00
Авто

На 48 километре трассы Екатеринбург – Тюмень введут реверсивное движение

Объехать участок можно будет через поселок Студенческий
Маргарита МАХОНИНА
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Ограничения будут действовать 12 и 13 августаОграничения будут действовать 12 и 13 августаФото: Алексей БУЛАТОВ
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На железнодорожном переезде, который находится на 48 километре трассы Р-351 ЕкатеринбургТюмень, проведут ремонт. В «Уралупратодоре» сообщают, что работы пройдут с 12 по 13 августа.

Фото: пресс-служба "Уралуправтодор"

Фото: пресс-служба "Уралуправтодор"

– На участке введут реверсивное движение с 9:00 до 22:00, – уточнили там. – На месте будут работать регулировщики.

Работы проведут сотрудники «Свердловской железной дороги». Объехать территорию можно будет через поселок Студенческий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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