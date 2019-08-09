2019-08-09T14:14:52+03:00
Общество

«Улица в честь палача»: Екатеринбургский Храм во имя святителя Иннокентия внезапно «переехал» с проспекта Ленина

Теперь храм внезапно оказался на Главном проспекте
Алина СУРИНА
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Фото: ВКонтакте Юлия НиколаевнаФото: ВКонтакте Юлия Николаевна
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Храм во имя святителя Иннокентия находящийся на проспекте Ленина 11а теперь находится на Главном проспекте. Церковь сменила табличку с адресом, чтобы не находится на улице названной в честь революционера.

- Верующие люди название улиц в честь палачей на храмах переносят тяжело. Это очевидно. В связи с этим и было инициирована смена названия улицы Толмачева, например. Это странно, когда на улице в честь убийцы стоит храм имени жертв, - добавила директор Музея святости, исповедничества и подвижничества на Урале в XX в. Оксана Иванова.

Православные активисты настаивают на том, что в росиийском обществе давно пора менять название улиц носящие имена героев «советской утопии». Активисты периодически пытаются добиться возвращения исторических названий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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