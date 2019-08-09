В августе рабочие закончат реконструкцию кровли «Эрмитаж-Урала»

СЕГОДНЯ 13:56 2019-08-09T13:56:29+03:00

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В столице Урала полным ходом идет реконструкция здания культурно-просветительского Центра «Эрмитаж-Урал». Как сообщает obltv.ru, в здании на Вайнера, 11 уже в августе завершатся работы по реконструкции кровли, а также усилению несущих конструкций нового здания.

- Сейчас работы сосредоточены в существующем здании музея - идет демонтаж перегородок, закладка проемов, прокладка инженерных сетей, - сообщает Алексей Бирюлин, заместитель главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования.

По проекту несколько залов первого этажа существующего здания будут переделаны в единое выставочное пространство площадью около 300 квадратных метров. Все работы должны закончиться весной 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU