В Екатеринбурге перекроют движение по улице Спутников
Ограничения продлятся до 6 сентября
На участке будут прокладывать водопроводФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге в микрорайоне Кольцово перекроют улицу Спутников. В пресс-службе администрации города рассказали, что ограничение введут на участке от переулка Утреннего до улицы Авиаторов.
Фото: Яндекс.Карты
– «Гидроэнергопром» будет прокладывать водопроводные сети, – пояснили там. – Объехать работы можно по улицам Авиаторов и Ракетной.
Ограничения будут действовать до 6 сентября 2019 года
ИСТОЧНИК KP.RU