В Екатеринбурге перекроют движение по улице Спутников

СЕГОДНЯ 13:49 2019-08-09T13:49:24+03:00

На участке будут прокладывать водопровод Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге в микрорайоне Кольцово перекроют улицу Спутников. В пресс-службе администрации города рассказали, что ограничение введут на участке от переулка Утреннего до улицы Авиаторов.

Фото: Яндекс.Карты

– «Гидроэнергопром» будет прокладывать водопроводные сети, – пояснили там. – Объехать работы можно по улицам Авиаторов и Ракетной.

Ограничения будут действовать до 6 сентября 2019 года

ИСТОЧНИК KP.RU