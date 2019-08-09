200 камер в центре Екатеринбурга собираются научить подстраиваться под дорожный трафик
К Универсиаде 2023 года в Екатеринбурге оборудуют современную систему управления светофорами. Как сообщает ngzt.ru, автоматика будет подсчитывать реальный режим движения с видеокамер на дорогах и переключать светофоры на нужный цикл, когда это требуется.
- Сейчас это заранее расписано и настраивается нашими специалистами вручную, - отметил Александр Разумов, начальник участка автоматизированной системы управления дорожным движением. - Все это, конечно, требует увеличения мощностей, установку дополнительного программного обеспечения, закуп и настройку 1500 видеокамер.
Планируется, что по новой системе будет работать 200 светофоров в центре города.
ИСТОЧНИК KP.RU