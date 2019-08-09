2019-08-09T13:29:19+03:00
Общество

200 камер в центре Екатеринбурга собираются научить подстраиваться под дорожный трафик

Они будут следить за ситуацией на дороге через камеры видеонаблюдения
Данил СВЕЧКОВ
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Систему управления светофорами планируют обновить к Универсиаде 2023 года.Систему управления светофорами планируют обновить к Универсиаде 2023 года.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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К Универсиаде 2023 года в Екатеринбурге оборудуют современную систему управления светофорами. Как сообщает ngzt.ru, автоматика будет подсчитывать реальный режим движения с видеокамер на дорогах и переключать светофоры на нужный цикл, когда это требуется.

- Сейчас это заранее расписано и настраивается нашими специалистами вручную, - отметил Александр Разумов, начальник участка автоматизированной системы управления дорожным движением. - Все это, конечно, требует увеличения мощностей, установку дополнительного программного обеспечения, закуп и настройку 1500 видеокамер.

Планируется, что по новой системе будет работать 200 светофоров в центре города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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