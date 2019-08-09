2019-08-09T13:26:01+03:00
Общество

Развязку на объездной для жителей Академического района в Екатеринбурге скоро откроют

Пока только на выезд
Алина СУРИНА
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Фото: Владимир ЗадуминФото: Владимир Задумин
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Развязку на пересечении Серафимы Дерябиной и Объездной дороги откроют 20 августа. Двухуровневая развязка будет готова полностью в 2021 году.

- Проехать по прямой будет возможно только из Академического микрорайона в сторону города. Движение в оба направления планируют разблокировать к середине октября. И в это же время будет выполнено благоустройство территории,- сказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Напомним, реконструкция развязки стартовала в октябре 2018 года. Первым делом строители вырубили деревья внутри дорожного "кольца" и перенесли коммуникации в районе домов по Серафимы Дерябиной, временно перекрыв проезд по дублеру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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