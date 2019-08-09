Екатеринбургский школьник отвезет флаг с гербом города на Северный полюс

СЕГОДНЯ 11:51 2019-08-09T12:09:00+03:00

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Шестнадцатилетний екатеринбуржец отвезет флаг с гербом столицы Урала на Северный полюс. Он и еще 67 ребят отправятся в экспедицию и достигнут вершины Земли на ледоколе «50 лет Победы».

- Команда Информационных центров по атомной энергии готовит активность для ребят на вершине мира с использованием флагов регионов и городов проживания детей. Это станет символическим выражением взаимосвязи Арктики и всей России, - прокомментировали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

На днях группа школьников Свердловской области уже получила флаг региона для экспедиции. Она продлится с 13 по 22 августа 2019 года. После экспедиции флаг и герб Екатеринбурга планируется выставить в музее.

- Разверни его на Северном полюсе, чтобы он пропитался морозными ветрами и вернулся сюда с одной только целью - стать экспонатом музея. Это будет первый флаг с изображением герба Екатеринбурга, который доставит наш воспитанник на Северный полюс, - сказал школьнику Заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Дмитрий Баранов.

Дмитрий Микушин на протяжении нескольких лет является активным участником мероприятий ИЦАЭ уральской столицы: конкурсов и викторин, посвященных истории и современной деятельности предприятий Госкорпорации «Росатом». Несколько лет школьник оказывает помощь в организации чемпионата «Формула интеллекта» и фестиваля науки «Кстати».

ИСТОЧНИК KP.RU