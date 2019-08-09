Екатеринбурженка завоевала «серебро» по прыжкам в воду на Чемпионате Европы

СЕГОДНЯ 10:36 2019-08-09T10:53:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Екатеринбургская спортсменка Кристина Ильиных завоевала серебряную медаль чемпионата Европы по прыжкам в воду с трёхметрового трамплина. В борьбе за «золото» россиянка уступила голландке Инге Янсен. Ей не хватило чуть больше одного балла.

- Чемпионат Европы по прыжкам в воду проходит в Киеве с 05 по 11 августа. Сборная России на данный момент занимает 4 место в общекомандном зачете, имея 5 наград: одно «золото», два «серебра» и две «бронзы», - отметили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Тройку призёров замкнула Тина Пунцель из Германии. Ещё одна россиянка Ульяна Клюева стала одиннадцатой.

ИСТОЧНИК KP.RU