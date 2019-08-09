2019-08-09T10:34:20+03:00
Экономика

Клиенты Банка УРАЛСИБ получили купон до 14,54 % по страховым полисам «Верное решение»

Полис сочетает в себе страхование жизни с выплатой возможного дополнительного инвестиционного дохода
Поделиться:
Изменить размер текста:

Клиенты Банка УРАЛСИБ, оформившие в период со 2 по 13 августа 2018 года программу инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) УРАЛСИБ Жизнь «Верное решение» по стратегии «Золотодобывающие компании», получили выплаты по купону. Доходность в рублях составила от 10,03% до 14,54% по полисам в рублях и 4% - по полисам в долларах США. Размер купона зависел от объема инвестированных средств.

Стратегия «Золотодобывающие компании» подразумевает вложение в акции крупнейших предприятий золотодобывающего сектора. Корзина включает в себя 6 акций ведущих компаний и дает возможность получения ежегодного купона, если акции не упали ниже 100%. Кроме того, стратегия обладает «эффектом памяти» – невыплаченные по причине недостижения акциями порога роста купоны начисляются, но не выплачиваются, а резервируются, и затем выплачиваются в случае выполнения необходимого условия в будущем.

Полис инвестиционного страхования жизни «Верное решение» – это финансовый инструмент, который обеспечивает гибкий подход к инвестициям и сочетает в себе страхование жизни с выплатой возможного дополнительного инвестиционного дохода по окончании программы. При оформлении полиса ИСЖ клиент может выбрать одну из нескольких инвестиционных стратегий с разным уровнем риска, в том числе такие стратегии, как: «Медицина будущего», «Робототехника», «Валютная гарантия» и «Золотодобывающие компании».

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями по программе ИСЖ «Верное решение» можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте Банка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В музыкальные школы Екатеринбурга купят инструменты на 14,5 миллиона рублей
На 48 километре трассы Екатеринбург – Тюмень введут реверсивное движение
«Улица в честь палача»: Екатеринбургский Храм во имя святителя Иннокентия внезапно «переехал» с проспекта Ленина
В августе рабочие закончат реконструкцию кровли «Эрмитаж-Урала»
В Екатеринбурге перекроют движение по улице Спутников
200 камер в центре Екатеринбурга собираются научить подстраиваться под дорожный трафик
«Ростелеком» и «Дневник.ру» совместно займутся развитием цифровизации образования
Развязку на объездной для жителей Академического района в Екатеринбурге скоро откроют
«Потрачены мизерные деньги»: на фестивале «Окно в Европу» выиграл фильм уральского продюсера, снятый на телефон
Екатеринбургский школьник отвезет флаг с гербом города на Северный полюс
В Екатеринбурге троллейбусы простояли полчаса в пробке из-за упавшего на провода баскетбольного щита
Екатеринбурженка завоевала «серебро» по прыжкам в воду на Чемпионате Европы
В Екатеринбурге на Вторчермете столкнулись пять автомобилей
Туристка из Екатеринбурга, которую из-за долгов не пустили в Сингапур, отсудила у приставов 129 тысяч
«Может семь часов висеть в воздухе»: в Екатеринбурге показали новый самолет «Уральских авиалиний»
«Вдох глубокий, руки шире»: больше половины свердловчан любят заниматься спортом
В Екатеринбурге временно отменят троллейбус № 4