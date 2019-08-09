Туристка из Екатеринбурга, которую из-за долгов не пустили в Сингапур, отсудила у приставов 129 тысяч

СЕГОДНЯ 10:19 2019-08-09T10:19:56+03:00

Ей вернули деньги, которая она потратила на отель, авиабилеты и визу

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В Екатеринбурге женщина, которой не удалось прошлым летом слетать в Сингапур, решила судиться с судебными приставами. В аэропорту «Домодедово» ее не выпустили из страны после того, как выяснилось, что она задолжала порядка 38 тысяч по транспортному налогу. Туристке пришлось из Москвы возвращаться в Екатеринбург. Сначала она выплатила долг, а затем подала в суд на приставов и потребовала возместить ей 148 тысяч 896 рублей. Это и стоимость билетов в Сингапур и оформление визы и несостоявшееся проживание в отеле.

– Суд установил, что в результате бездействия судебного пристава-исполнителя, выразившегося в неуведомлении должника о совершении исполнительных действий, истец понесла убытки, – поясняют в пресс-службе Свердловского областного суда. – Исковые требования были частично удовлетворены. С Российской Федерации взыскана сумма в размере 129 553 рублей и расходы по уплате госпошлины – 3 791 рубль.

Приставы с таким решением не согласились и попытались обжаловать решение в областном суде. Но неудачно.

– Истцу же не были направлены ни постановление о возбуждении в отношении нее исполнительного производства, ни постановление о временном ограничении на выезд, - отмечают в суде. – Свердловский областной суд оставил без изменений решение Кировского районного суда Екатеринбурга.

ИСТОЧНИК KP.RU