«Может семь часов висеть в воздухе»: в Екатеринбурге показали новый самолет «Уральских авиалиний»

СЕГОДНЯ 09:21 2019-08-09T10:59:06+03:00

Он был собран во Франции и теперь сможет совершать беспосадочные перелеты из Екатеринбурга во Владивосток и Хабаровск

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У авиакомпании «Уральские авиалинии» появился новый самолет. Его сегодня показали в торжественной обстановке. Называется он Airbus A320neo. Сделан был во Франции в Тулузе. И «Уральские авиалинии» стали одной из первых отечественной компанией, в парке которой появилось такое судно.

– Этот самолет – последнее слово в мировом самолетостроение, новая эра в производстве самолетов для гражданской авиации, – отметил Сергей Скуратов, генеральный директор «Уральских авиалиний». – Он может почти семь часов висеть в воздухе с полной загрузкой. Мы сможем летать практически весь Китай без посадки. У нас будут беспосадочные перелеты Екатеринбург-Владивосток и Екатеринбург-Хабаровск. Также положительное качество этих самолетов – уникальные европейские двигатели. Экономия топлива – 18%. И это при той цене керосина, которая сегодня на мировом рынке.

Принимали самолет в торжественной обстановке.Фото: Алексей БУЛАТОВ

В авиакомпании отмечают, что Airbus A320neo – самый малошумный самолет среди лайнеров этого класса. Кроме того, судно зарубежное, но ремонтировать его, если понадобится, будут в Екатеринбурге.

– Мы построили совершенно фантастический ангарный комплекс с необходимым оборудованием и цехами для поддержания правильной эксплуатации западных самолетов, – добавил Скуратов. – Здесь находится цех по ремонту колес и тормозов. Раньше мы возили все эти колеса в Чехию, а потом в Германию. Каждую неделю тратили по 2-3 миллиона, по 40 тонн колес везем в Германию, ремонтируем. Будем это делать все здесь. Вот это реальное импортозамещение. Плюс к этому покрасочный цех, цех по ремонту аварийных трапов… Раньше мы пользовались услугами европейских организаций, теперь будем делать здесь.

К слову, всего в мире таких самолетов пока 710.

Участникам церемонии позволили подняться на борт самолета.Фото: Алексей БУЛАТОВ

В таком салоне пассажиры смогут провести до 7 часов.Фото: Алексей БУЛАТОВ

В салоне есть даже место для зарядки телефона.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фоторепортаж с презентации нового самолета А320neo смотрите здесь:

ИСТОЧНИК KP.RU