2019-08-09T08:59:54+03:00
Общество

«Вдох глубокий, руки шире»: больше половины свердловчан любят заниматься спортом

Самыми любимыми активностями считаются бег и занятия на тренажерах
Мария Трапезникова
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Чуть больше половины свердловчан любят заниматься спортомЧуть больше половины свердловчан любят заниматься спортомФото: Алексей БУЛАТОВ
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Аналитики из HeadHunter совместно с Всероссийским Физкультурно-Спортивным Обществом «Трудовые резервы» выяснили, что свердловчане очень любят бегать. В опросе приняли участие 10 тысяч респондентов.

- Вместе с тем, 46% свердловчан находят время на спорт два-три раза в неделю и только 12% занимаются каждый день. Столько же — не занимается спортом вообще, - рассказали эксперты.

Самым популярным видом спорта у свердловчан стали занятия на тренажерах, легкая атлетика/бег и плавание. Меньше всего среди участников опроса оказалось тех, кто увлекается спортивными танцами, играет в хоккей и в теннис.

- Однако, несмотря на то, что спортом 2-3 раза в неделю занимается только 46% свердловчан, для 79% опрошенных поддержка работодателем спортивных активностей является плюсом при выборе места работы, - добавили в HeadHunter.

Вместе с тем, напомним, что уже в это воскресенье, 11 августа, состоится ежегодный марафон «Европа – Азия». В связи с этим, для бегунов перекроют большинство центральных улиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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