Приставы забрали у екатеринбуржца нелегальный штык-нож
Откуда он взялся, мужчина объяснить не смог
Мужчина пытался пронести в сумке штык-нож, но попалсяФото: Алексей БУЛАТОВ
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С начала этого года приставами в ходе проверок было выявлено порядка 6 595 предметов, запрещенных к переносу. Почти 3 тысячи из них – оружие.
- Так, например, 40-летний житель Екатеринбурга пришел к судебным приставам. При осмотре личных вещей в его сумке был обнаружен и изъят штык-нож без ножен, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области. – Разрешения у него не было, а о том, откуда нож взялся, ответить не смог.
После этого инцидента мужчину передали сотрудникам полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU