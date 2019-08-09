Приставы забрали у екатеринбуржца нелегальный штык-нож

СЕГОДНЯ 08:16 2019-08-09T08:16:25+03:00

Изменить размер текста: A A

С начала этого года приставами в ходе проверок было выявлено порядка 6 595 предметов, запрещенных к переносу. Почти 3 тысячи из них – оружие.

- Так, например, 40-летний житель Екатеринбурга пришел к судебным приставам. При осмотре личных вещей в его сумке был обнаружен и изъят штык-нож без ножен, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области. – Разрешения у него не было, а о том, откуда нож взялся, ответить не смог.

После этого инцидента мужчину передали сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU