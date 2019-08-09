В выходные на Урале проведут рейды по пьяным водителям

СЕГОДНЯ 08:04 2019-08-09T08:05:52+03:00

С начала года за нетрезвое вождение остановили почти 70 тысяч человек

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В предстоящие выходные Госавтоинспекция проведет рейды во всех городах Свердловской области, где будет ловить пьяных автолюбителей. Для этого будет использовано максимальное число сотрудников и экипажей.

- С начала года на территории Свердловской области сотрудниками ГИБДД было поймано почти 70 тысяч водителей, - рассказали в отделе пропаганду УГИБДД по Свердловской области. – Из них 64 481 уральцев управляли автомобилем в состоянии опьянения, 1 762 водителя отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

1 180 водителей завели уголовные дела за повторное управление машиной в нетрезвом виде. Отметим, что с начала этого года по вине пьяных водителей произошло 142 ДТП, в которых 54 человека погибли и еще 179 получили травмы различной тяжести.

Сотрудники ГИБДД также напоминают, что пьяное вождение – одно из наигрубейших нарушений ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU