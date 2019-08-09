2019-08-09T08:05:52+03:00
Общество

В выходные на Урале проведут рейды по пьяным водителям

С начала года за нетрезвое вождение остановили почти 70 тысяч человек
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской областиФото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области
Изменить размер текста:

В предстоящие выходные Госавтоинспекция проведет рейды во всех городах Свердловской области, где будет ловить пьяных автолюбителей. Для этого будет использовано максимальное число сотрудников и экипажей.

- С начала года на территории Свердловской области сотрудниками ГИБДД было поймано почти 70 тысяч водителей, - рассказали в отделе пропаганду УГИБДД по Свердловской области. – Из них 64 481 уральцев управляли автомобилем в состоянии опьянения, 1 762 водителя отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

1 180 водителей завели уголовные дела за повторное управление машиной в нетрезвом виде. Отметим, что с начала этого года по вине пьяных водителей произошло 142 ДТП, в которых 54 человека погибли и еще 179 получили травмы различной тяжести.

Сотрудники ГИБДД также напоминают, что пьяное вождение – одно из наигрубейших нарушений ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Потрачены мизерные деньги»: на фестивале «Окно в Европу» выиграл фильм уральского продюсера, снятый на телефон
Екатеринбургский школьник отвезет флаг с гербом города на Северный полюс
В Екатеринбурге троллейбусы простояли полчаса в пробке из-за упавшего на провода баскетбольного щита
Екатеринбурженка завоевала «серебро» по прыжкам в воду на Чемпионате Европы
Клиенты Банка УРАЛСИБ получили купон до 14,54 % по страховым полисам «Верное решение»
В Екатеринбурге на Вторчермете столкнулись пять автомобилей
Туристка из Екатеринбурга, которую из-за долгов не пустили в Сингапур, отсудила у приставов 129 тысяч
«Может семь часов висеть в воздухе»: в Екатеринбурге показали новый самолет «Уральских авиалиний»
«Вдох глубокий, руки шире»: больше половины свердловчан любят заниматься спортом
В Екатеринбурге временно отменят троллейбус № 4