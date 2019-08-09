2019-08-09T07:47:50+03:00
Общество

В Екатеринбурге будут судить лихача, сбившего пешеходов на Фурманова

Первое слушание состоится уже сегодня, 9 августа
Мария Трапезникова
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Мужчина сбил трех пешеходов, которые долгое время лежали в реанимации с тяжелыми травмамиМужчина сбил трех пешеходов, которые долгое время лежали в реанимации с тяжелыми травмамиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня, 9 августа, в Ленинском районном суде пройдет первое слушание по делу Владимира Пузырева, сбившего на Фурманова трех пешеходов, включая маленького ребенка.

- По данным следствия, в октябре 2018 года подсудимый использовал заведомо подложное медицинское заключение о том, что он якобы может управлять транспортным средством, для получения водительского удостоверения в органах ГИБДД, - сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области. – Второй подобный эпизод заключается в том, что полученное удостоверение обвиняемый предъявил сотрудникам ГИБДД после произошедшей аварии. Органами следственного комитета проделан значительный объём работы, направленной на установление всех обстоятельств совершённых преступлений, - сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

В ходе проверки было проведено несколько судебно-медицинских экспертиз, допрошено большое количество свидетелей.

Напомним, что трагедия произошла 14 ноября 2018 года. В результате аварии пострадали три пешехода, включая женщину с маленьким ребенком. Они очень долго находились на лечении в реанимации. Но сейчас уже идут на поправку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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