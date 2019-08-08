В Екатеринбурге выпускникам детского дома, восемь лет ждавшим жилья, выдали квартиры в Академическом
В Екатеринбурге прокуратура Кировского района заинтересовалась проблемой 26-летних девушки и молодого человека, которые воспитывались в детском доме. В ходе проверки выяснилось, что они так и не получили жилье, на которое имели право.
– В целях устранения выявленных нарушений и защиты жилищных прав заявителей прокуратура района в их интересах направила исковые заявления к Министерству строительства и развития инфраструктуры Свердловской области с требованием о предоставлении им жилых помещений, – сообщают в прокуратуре Свердловской области. – Кировский районный суд исковые требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме.
Ключи от квартир в Академическом микрорайоне молодым людям вручили накануне в торжественной обстановке.
ИСТОЧНИК KP.RU