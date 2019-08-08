Под Кушвой в столкновении «Хендэ Акцент» и «ВАЗа» пострадали три человека

СЕГОДНЯ 17:51 2019-08-08T17:51:55+03:00

Их увезли на «скорой» в больницу Кушвы

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В пятом часу дня под Кушвой случилась авария. 53-летний водитель иномарки Хендэ Акцент на большой скорости вылетел на встречную полосу, где врезался в отечественную легковушку ВАЗ-2121, в которой сидели два человека: 60-летний водитель и его 44-летний пассажир.

- Все участники аварии были пристегнуты ремнями безопасности, - отмечают в УГИБДД по Свердловской области. - В приемное отделение городской больницы Кушвы бригадой скорой медицинской помощи с травмами различной степени тяжести было доставлено три человека.

У всех троих медики зафиксировали травмы. Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются во всех обстоятельствах аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU