В Каменске-Уральском вандалы разломали «скамью примирения»

СЕГОДНЯ 16:44 2019-08-08T16:44:19+03:00

На такой скамье уже не посидишь. Фото: Елена Шеремет, ku66.ru

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Жители Каменска-Уральского пытаются понять, кому понадобилось ломать местный культурный объект - «скамью примирения». Как сообщает портал ku66.ru, она пять лет стояла у фонтана «Одуванчик», пока ее не изуродовали некие вандалы. На случившееся пожаловалась сотрудница мэрии Каменска-Уральского Елена Шеремет на своей странице Вконтакте.

- Наша «культура» сегодня, а как же без нее, - иронизирует Елена Шеремет. - Не оторвал, не погнул, не попинал - вроде как день провел впустую.

Сотрудники издания отмечают, что подобное в городе происходит не первый раз. Ранее от вандализма пострадала фигура Емели в парке «Космос».

ИСТОЧНИК KP.RU