«Бытовая ситуация»: на Урале к работнице ЖД станции пришел муж с ножом

СЕГОДНЯ 16:39 2019-08-08T16:39:22+03:00

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На железнодорожный вокзал Первоуральска пришел мужчина с ножом. Очевидцы сообщают, что он направился к кассам.

– Нас туда не пустили – у входа стояли два полицейских и дежурный вокзала, – пишут они в сообществе «Инцидент Первоуральск» в соцсети «ВКонтакте». – Мы вышли на улицу и наблюдали ситуацию через окно: он размахивал ножом перед сотрудниками полиции. Потом мужчину вывели.

В Управлении на транспорте МВД России рассказали, что он был пьян.

– Там была бытовая ситуация: он пришел к супруге с кухонным ножом. Полицейские увидели холодное оружие почти сразу, как он пришел, и задержали, – поясняют там. – Его доставили в ОМВД по Первоуральску. Теперь с ним будут разбираться.

ИСТОЧНИК KP.RU