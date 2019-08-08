2019-08-08T15:46:53+03:00
Происшествия

У погибшего на Урале рабочего завода осталась жена и двое детей

Коллеги и друзья отзываются о нем, как о порядочном и надежном человеке
Олег Галимов
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Похороны Дениса Кожемякина пройдут 9 августа. Фото: родственники погибшегоПохороны Дениса Кожемякина пройдут 9 августа. Фото: родственники погибшего
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Погибшем на заводе Качканара рабочим оказался 41-летний Денис Кожемякин. Как рассказали коллеги мужчины, у него осталась жена и двое сыновей. Информацию о смерти Дениса подтвердила и его супруга. Похороны Дениса Кожемякина пройдут 9 августа.

- 7 августа мой муж ушел на работу и не вернулся к нам, - написала женщина на своей странице в «Одноклассниках».

Свою проверку по факту случившегося уже начала прокуратура.

- На слесаря по ремонту оборудования участка по техническому обслуживанию механического оборудования цеха шихтоподготовки фабрики кускования, при подъеме груза тельфером в результате обрыва стропы упала металлическая конструкция. Мужчина скончался на месте. Прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего, - сообщили в надзорном ведомстве.

Также свою проверку организовал Следственный комитет.

- В ходе доследственной проверки органами Следственного комитета выполняется комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств трагедии. Проведён осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы и руководство предприятия, анализируется интересующая следствие документация о проводившихся работах, о прохождении техники инструктажа и т.д. По итогам проверки органами Следственного комитета будет принято процессуальное решение, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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