У погибшего на Урале рабочего завода осталась жена и двое детей
Погибшем на заводе Качканара рабочим оказался 41-летний Денис Кожемякин. Как рассказали коллеги мужчины, у него осталась жена и двое сыновей. Информацию о смерти Дениса подтвердила и его супруга. Похороны Дениса Кожемякина пройдут 9 августа.
- 7 августа мой муж ушел на работу и не вернулся к нам, - написала женщина на своей странице в «Одноклассниках».
Свою проверку по факту случившегося уже начала прокуратура.
- На слесаря по ремонту оборудования участка по техническому обслуживанию механического оборудования цеха шихтоподготовки фабрики кускования, при подъеме груза тельфером в результате обрыва стропы упала металлическая конструкция. Мужчина скончался на месте. Прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего, - сообщили в надзорном ведомстве.
Также свою проверку организовал Следственный комитет.
- В ходе доследственной проверки органами Следственного комитета выполняется комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств трагедии. Проведён осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы и руководство предприятия, анализируется интересующая следствие документация о проводившихся работах, о прохождении техники инструктажа и т.д. По итогам проверки органами Следственного комитета будет принято процессуальное решение, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU