Свердловский оркестр даст концерт военным в Ачинске, где недавно прогремел взрыв на складе с боеприпасами

СЕГОДНЯ 14:40 2019-08-08T14:41:34+03:00

Музыканты исполнят Чайковского, Шостаковича, Мендельсона и многих других

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Музыканты из Екатерининского оркестра отправились в Красноярский край, чтобы сыграть концерт для военных Ачинского гарнизона.

- Согласно приказу Командующего Центрального военного округа коллектив даст концерты для личного состава Ачинского гарнизона. Прозвучат произведения Чайковского, Шостаковича, Глюка, Мендельсона и других композиторов, - рассказали в пресс-службе оркестра.

Фото: пресс-служба Екатерининского оркестра

Напомним, что недавно, 5 августа, на складе с боеприпасами прогремел взрыв. Все жители близлежащих населенных пунктов были в срочном порядке эвакуированы в безопасные районы.

ИСТОЧНИК KP.RU