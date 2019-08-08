Свердловский оркестр даст концерт военным в Ачинске, где недавно прогремел взрыв на складе с боеприпасами
Музыканты исполнят Чайковского, Шостаковича, Мендельсона и многих других
Фото: пресс-служба Екатерининского оркестра
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Музыканты из Екатерининского оркестра отправились в Красноярский край, чтобы сыграть концерт для военных Ачинского гарнизона.
- Согласно приказу Командующего Центрального военного округа коллектив даст концерты для личного состава Ачинского гарнизона. Прозвучат произведения Чайковского, Шостаковича, Глюка, Мендельсона и других композиторов, - рассказали в пресс-службе оркестра.
Фото: пресс-служба Екатерининского оркестра
Напомним, что недавно, 5 августа, на складе с боеприпасами прогремел взрыв. Все жители близлежащих населенных пунктов были в срочном порядке эвакуированы в безопасные районы.
ИСТОЧНИК KP.RU