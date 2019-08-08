В Екатеринбурге останется один гипермаркет «Карусель»

СЕГОДНЯ 14:35 2019-08-08T14:35:32+03:00

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«Карусель» останется только в одном торговом центре Екатеринбурга — в ТРЦ «Алатырь». Федеральная сеть X5 Retail Group закрывает свой гипермаркет «Карусель» в «Комсомолле» 18-го августа. Закрыть магазин решили из-за нерентабельности.

— Мы придерживаемся принципов «умного» роста, открывая магазины только в местах с наибольшей потенциальной рентабельностью и при необходимости закрывая магазины там, где условия менее благоприятны. Поэтому после оценки экономической эффективности объекта было принято решение о закрытии данного гипермаркета, — рассказали в пресс-службе X5 Retail Group.

В начале этого года «Карусель» закрылась в ТЦ «Парк Хаус» в Пионерском поселке. На ее месте открылся супермаркет «Перекресток» этой же сети — X5 Retail Group.

ИСТОЧНИК KP.RU