2019-08-08T14:35:32+03:00
Общество

В Екатеринбурге останется один гипермаркет «Карусель»

Очередной магазин закрывается в «Комсомолле»
Алина СУРИНА
Поделиться:
Закрывается очередной гипермаркетЗакрывается очередной гипермаркетФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

«Карусель» останется только в одном торговом центре Екатеринбурга — в ТРЦ «Алатырь». Федеральная сеть X5 Retail Group закрывает свой гипермаркет «Карусель» в «Комсомолле» 18-го августа. Закрыть магазин решили из-за нерентабельности.

— Мы придерживаемся принципов «умного» роста, открывая магазины только в местах с наибольшей потенциальной рентабельностью и при необходимости закрывая магазины там, где условия менее благоприятны. Поэтому после оценки экономической эффективности объекта было принято решение о закрытии данного гипермаркета, — рассказали в пресс-службе X5 Retail Group.

В начале этого года «Карусель» закрылась в ТЦ «Парк Хаус» в Пионерском поселке. На ее месте открылся супермаркет «Перекресток» этой же сети — X5 Retail Group.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге выпускникам детского дома, восемь лет ждавшим жилья, выдали квартиры в Академическом
Под Кушвой в столкновении «Хендэ Акцент» и «ВАЗа» пострадали три человека
В Каменске-Уральском вандалы разломали «скамью примирения»
«Бытовая ситуация»: на Урале к работнице ЖД станции пришел муж с ножом
У погибшего на Урале рабочего завода осталась жена и двое детей
Екатеринбуржцев ждут на чистку исетской набережной
УРАЛСИБ снизил ставки по кредитам наличными и рефинансированию потребительских кредитов
На Екатеринбургской трассе столкнулись разрисованная «Нива» и грузовик
Свердловский оркестр даст концерт военным в Ачинске, где недавно прогремел взрыв на складе с боеприпасами
«БКС Брокер» приготовил своим клиентам обучение инвестированию в подарок
В Екатеринбурге временно закроют участок на 8 Марта
Гулять так гулять: аналитики подсчитали, сколько екатеринбуржцы тратят на еду в путешествиях
На Урале предприниматель предлагает пенсионерам продавать урожай в его магазине
На Урале прокуратура по факту гибели рабочего проверит завод