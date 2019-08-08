«БКС Брокер» приготовил своим клиентам обучение инвестированию в подарок

СЕГОДНЯ 14:31 2019-08-08T14:31:27+03:00

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С каждым годом все больше россиян интересуются инвестированием, однако не все могут найти для себя грамотную информацию о том, как и где приумножить свой финансовый портфель. Искать нужные данные на просторах интернета бессмысленно, поэтому компания «БКС Брокер» приготовила своим клиентам курс обучения инвестированию в подарок.

Поучаствовать в акции можно до конца лета, для этого нужно заключить онлайн договор с «БКС Брокер», зарегистрироваться на промо-странице акции и пополнить свой брокерский счет на сумму от 50 000 рублей.

При пополнении счета на сумму от 50 до 100 тысяч рублей, клиенту придет доступ на онлайн курс «Основы биржевого дела», при взносе 100-150 тысяч, к этому курсу добавится еще один подарок – семинар «Внутридневной трейдинг: пробойная стратегия», а тем, кто пополнил счет на 150 000 рублей, в дополнение к имеющимся будет подарен мастер-класс «Консультативная поддержка Романовского Виктора».

- Программа обучения, разработанная экспертами «БКС Брокер», подготовлена с учетом индивидуального подхода к каждому клиенту в зависимости от его финансовых ожиданий, - подчеркнула директор по маркетингу «БКС Брокер» Елена Преподобная.

Напомним, «БКС Брокер» входит в ФГ БКС, которая уже 24 года является одним из крупнейших брокеров на Московской бирже по количеству зарегистрированных клиентов — свыше 350 000 человек выбирает БКС в качестве надежного проводника для работы на российском фондовом рынке.

ИСТОЧНИК KP.RU