Гулять так гулять: аналитики подсчитали, сколько екатеринбуржцы тратят на еду в путешествиях

СЕГОДНЯ 13:48 2019-08-08T15:50:27+03:00

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Больше половины екатеринуржцев тратят на еду в путешествиях больше, чем дома. К таким выводам пришли аналитики из сервиса бронирования авиабилетов momondo.

- Если говорить о деньгах, то большинство жителей Екатеринбурга (59 %) признались, что траты на еду в путешествиях смущают их меньше, чем дома, - рассказали там. - 26 % готовы тратить от 500 до 1000 рублей на человека (в день), а еще 34 % не пожалеют оставить 1 - 2 тысячи рублей. Тогда как 14 % не против заплатить 2 - 4 тысячи, а вот 6 % готовы выложить больше 4 тысяч рублей.

Больше половины опрошенных (86 %) уверены, что традиционные блюда помогают более успешно погрузиться в чужую культуру. Половина жителей (51 %) учитывают гастрономический вопрос в числе прочих критериев во время выбора направления. А вот для 14 % - это один из главных факторов принятия решения. Почти четверть уральских туристов (24 %) в этом году планируют путешествие, где дегустация местной кухни является основной целью поездки.

ИСТОЧНИК KP.RU