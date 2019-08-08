2019-08-08T15:50:27+03:00
Общество

Гулять так гулять: аналитики подсчитали, сколько екатеринбуржцы тратят на еду в путешествиях

Многие готовы заплатить за удовольствие не больше 2 тысяч рублей
Мария Трапезникова
Поделиться:
Многие екатеринбуржцы предпочитают знакомиться со страной через местную кухнюМногие екатеринбуржцы предпочитают знакомиться со страной через местную кухнюФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Больше половины екатеринуржцев тратят на еду в путешествиях больше, чем дома. К таким выводам пришли аналитики из сервиса бронирования авиабилетов momondo.

- Если говорить о деньгах, то большинство жителей Екатеринбурга (59 %) признались, что траты на еду в путешествиях смущают их меньше, чем дома, - рассказали там. - 26 % готовы тратить от 500 до 1000 рублей на человека (в день), а еще 34 % не пожалеют оставить 1 - 2 тысячи рублей. Тогда как 14 % не против заплатить 2 - 4 тысячи, а вот 6 % готовы выложить больше 4 тысяч рублей.

Больше половины опрошенных (86 %) уверены, что традиционные блюда помогают более успешно погрузиться в чужую культуру. Половина жителей (51 %) учитывают гастрономический вопрос в числе прочих критериев во время выбора направления. А вот для 14 % - это один из главных факторов принятия решения. Почти четверть уральских туристов (24 %) в этом году планируют путешествие, где дегустация местной кухни является основной целью поездки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге выпускникам детского дома, восемь лет ждавшим жилья, выдали квартиры в Академическом
Под Кушвой в столкновении «Хендэ Акцент» и «ВАЗа» пострадали три человека
В Каменске-Уральском вандалы разломали «скамью примирения»
«Бытовая ситуация»: на Урале к работнице ЖД станции пришел муж с ножом
У погибшего на Урале рабочего завода осталась жена и двое детей
Екатеринбуржцев ждут на чистку исетской набережной
УРАЛСИБ снизил ставки по кредитам наличными и рефинансированию потребительских кредитов
На Екатеринбургской трассе столкнулись разрисованная «Нива» и грузовик
Свердловский оркестр даст концерт военным в Ачинске, где недавно прогремел взрыв на складе с боеприпасами
В Екатеринбурге останется один гипермаркет «Карусель»
«БКС Брокер» приготовил своим клиентам обучение инвестированию в подарок
В Екатеринбурге временно закроют участок на 8 Марта
На Урале предприниматель предлагает пенсионерам продавать урожай в его магазине
На Урале прокуратура по факту гибели рабочего проверит завод