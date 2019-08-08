На Урале предприниматель предлагает пенсионерам продавать урожай в его магазине

СЕГОДНЯ 13:43 2019-08-08T15:40:28+03:00

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Предприниматель Иван Зайченко, владеющий магазином «Жизньмарт», решил помочь пенсионерам продавать свои заготовки и продукты с огородов. Он рассказал, что для этого в магазине поставили специальную полку. Выставить свой товар на нее может любой екатеринбуржец.

Фото: Facebook, личная страница Иван Зайченко

«Мне кажется, пенсионерам в России, чтобы продать свой урожай, нужно через многое пройти... Приходится или платить деньги за место на рынке, которых часто у них нет, или сидеть целый день и в дождь, и в снег вдоль дороги, переживая унижения от полиции, которая их почему-то периодически гоняет. Это же можно изменить», - написал на своей странице Facebook Иван Зайченко.

При передаче товара магазину нужно указать свое имя и телефон на специальной форме. Это нужно для того, чтобы покупатель перевел оплату за купленный продукт на карту садовода. При этом предприниматель отмечает, что себе магазин брать проценты от продаж не станет.

Это не первая акция, которую проводит владелец магазина «Жизньмарт». Он уже готовил бесплатные блюда из остатков еды из своего ресторана и пытался раздавать продукты с истекшим сроком годности. Однако после этого к нему пришли сотрудники Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU