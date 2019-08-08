2019-08-08T15:38:38+03:00
Общество

На Урале прокуратура по факту гибели рабочего проверит завод

Во время несчастного случая мужчина получил несовместимую с жизнью травму
Мария Трапезникова
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Мужчина получил серьезную травму, от которой в скором времени скончалсяМужчина получил серьезную травму, от которой в скором времени скончалсяФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области прокуратура Качканара проводит проверку завода в связи с гибелью одного из рабочих.

- По предварительной информации, 7 августа на слесаря при подъеме груза тельфером в результате обрыва стропы упала металлическая конструкция, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. - В результате 41-летний мужчина получил несовместимую с жизнью травму, от которой скончался.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Вместе с этим, завод проверят на соблюдение безопасности при проведении подобного рода работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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