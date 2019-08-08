2019-08-08T15:33:14+03:00
Общество

«Создавал видимость строительства»: на Урале недобросовестного застройщика отправили на 5 лет в колонию

От его рук пострадали 62 человека
Мария Трапезникова
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Общий причиненный ущерб составляет почти 100 миллионов рублейОбщий причиненный ущерб составляет почти 100 миллионов рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Каменске-Уральском вынесли приговор застройщику за мошенничество в особо крупном размере. Мужчина, являясь генеральным директором строительной компании, получил разрешение на строительство двух жилых домов - но так и не построил их. С октября 2014-го по январь 2017-го он создавал видимость. А граждане, вложившие в это деньги, так и не получили своих квартир.

- Все полученные средства он незаконно перевел на расчетные счета юридических лиц, обладающих признаками фирм-однодневок, которые фактически не выполняли никаких работ и не оказывали никаких услуг, связанных со строительством домов, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. - При этом он осознавал, что его действия неизбежно приведут к невозможности выполнить обязательства перед дольщиками, заключившими договоры участия в долевом строительстве.

Дома планировали сдать еще в 2016 - 2017 годах, однако они остаются недостроенными до сих пор. В общей сумме застройщик причинил 62 потерпевшим ущерб на сумму больше 97,9 миллиона рублей. А суд назначил ему 5 лет колонии общего режима и штраф в 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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