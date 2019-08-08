«Хранил у жены»: в Нижнем Тагиле осудили мужчину, торговавшего наркотиками

СЕГОДНЯ 12:27 2019-08-08T15:30:55+03:00

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Житель Нижнего Тагила около года покупал наркотики через мессенджер и фасовал в арендованной квартире. Часть прятал у жены, а часть - в лесном массиве. Он собирался продать полкило героина и почти 30 граммов гашиша, однако пришла полиция.

«В июне 2019 года сотрудниками правоохранительных органов супруги были задержаны возле одного из тайников. В ходе обыска в квартире была обнаружена и изъята оставшаяся часть наркотического средства героин, массой не менее 508 грамм», - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Суд назначил мужчине наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Уголовное дело по обвинению его супруги в настоящее время рассматривается судом.

ИСТОЧНИК KP.RU