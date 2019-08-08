2019-08-08T15:28:29+03:00
Общество

«Пили и матерились»: в Свердловской области с поездов сняли шесть пассажиров

Одного увезли в больницу
Алина СУРИНА
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Выгнали пьяных пассажировВыгнали пьяных пассажировФото: Алексей БУЛАТОВ
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За сутки в Свердловской области шестерым пассажирам поездов дальнего следования было отказано в проезде. Двоих пассажиров поезда «Нижневартовск - Волгоград» высадили на станции Дружинино. Мужчины употребляли алкоголь и мешали работе поездных бригад. Еще четверым пассажирам поездов разных направлений было отказано в проезде на станции Екатеринбург-Пассажирский.

- 22-летний пассажир поезда «Москва - Новый Уренгой» не только находился в состоянии опьянения, мешал работе проводников, но и выражался нецензурной бранью. Вместе с ним в дежурную часть был доставлен и находившийся в состоянии алкогольного опьянения пассажир поезда № 74 «Санкт-Петербург - Тюмень». Мужчина ехал в поезде из Перми до Сургута, - добавили в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.

В третьем вагоне поезда «Пенза - Нижневартовск» тоже было неспокойно. Пьяного и нецензурного выражающегося мужчину из Тольятти доставили в дежурную часть. Его сняли с поезда во время стоянки в Екатеринбурге. Еще один факт алкогольного опьянения транспортные полицейские зафиксировали в поезде «Уфа - Приобье». Здесь мужчину пришлось госпитализировать. Он получил травму после падения с верхней полки поезда. Всех нарушителей привлекли к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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