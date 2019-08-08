2019-08-08T15:14:48+03:00
Общество

«Живые дома Урала»: жителей Екатеринбурга приглашают на бесплатную «строительную» экскурсию по Пионерскому поселку

Мероприятие пройдет накануне Дня строителя
Екатерина САЛТЫКОВА
Поделиться:
День строителя отмечают 11 августа.День строителя отмечают 11 августа.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Накануне Дня строителя жителей Екатеринбурга приглашают на бесплатную экскурсию по Пионерскому поселку. «Живые дома Урала» - самый длинный в России бесплатный туристический маршрут, связанный со строительством. Участники узнают, как строители смогли смонтировать 60-квартирный дом за 5 суток, где провели самую первую в истории города реновацию жилья. Также их ждет увлекательный квест.

- Пионерка поражает воображение большим количеством разнообразных инноваций в строительстве! - рассказывает Денис Снетков, СРО «Уральское объединение строителей». - Это район-эксперимент. В своих задумках строители зачастую превосходят архитекторов. И мы хотим, чтобы горожане помнили имена и истории тех, кто создает нашу жизнь. Жителям будет очень интересно увидеть Екатеринбург с необычной стороны, познакомиться с историей строительства города.

Желающих принять участие ждут 9 августа в 15.00 у входа в бывший кинотеатр «Современник», ул. Блюхера, 32, опознавательный знак - флаг «Уральского объединения строителей». Участников экскурсии просят обязательно зарегистрироваться на сайте www.s-r-o.ru

СПРАВКА «КП»

В прошлом году в маршрут «Живые дома Урала» вошли 100 зданий в шести городах Урала. Маршрут попал в Книгу рекордов России как самое длинное путешествие, связанное с историей дореволюционного и современного строительства. Начиная с этого года «Живые дома Урала» будут прирастать целыми микрорайонами в Екатеринбурге. Здесь будут проведены живые экскурсии, а затем маршрут занесут в интерактивные карты для самостоятельного путешествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге выпускникам детского дома, восемь лет ждавшим жилья, выдали квартиры в Академическом
Под Кушвой в столкновении «Хендэ Акцент» и «ВАЗа» пострадали три человека
В Каменске-Уральском вандалы разломали «скамью примирения»
«Бытовая ситуация»: на Урале к работнице ЖД станции пришел муж с ножом
У погибшего на Урале рабочего завода осталась жена и двое детей
Екатеринбуржцев ждут на чистку исетской набережной
УРАЛСИБ снизил ставки по кредитам наличными и рефинансированию потребительских кредитов
На Екатеринбургской трассе столкнулись разрисованная «Нива» и грузовик
Свердловский оркестр даст концерт военным в Ачинске, где недавно прогремел взрыв на складе с боеприпасами
В Екатеринбурге останется один гипермаркет «Карусель»
«БКС Брокер» приготовил своим клиентам обучение инвестированию в подарок
В Екатеринбурге временно закроют участок на 8 Марта
Гулять так гулять: аналитики подсчитали, сколько екатеринбуржцы тратят на еду в путешествиях
На Урале предприниматель предлагает пенсионерам продавать урожай в его магазине
На Урале прокуратура по факту гибели рабочего проверит завод