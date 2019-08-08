«Живые дома Урала»: жителей Екатеринбурга приглашают на бесплатную «строительную» экскурсию по Пионерскому поселку

СЕГОДНЯ 11:44 2019-08-08T15:14:48+03:00

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Накануне Дня строителя жителей Екатеринбурга приглашают на бесплатную экскурсию по Пионерскому поселку. «Живые дома Урала» - самый длинный в России бесплатный туристический маршрут, связанный со строительством. Участники узнают, как строители смогли смонтировать 60-квартирный дом за 5 суток, где провели самую первую в истории города реновацию жилья. Также их ждет увлекательный квест.

- Пионерка поражает воображение большим количеством разнообразных инноваций в строительстве! - рассказывает Денис Снетков, СРО «Уральское объединение строителей». - Это район-эксперимент. В своих задумках строители зачастую превосходят архитекторов. И мы хотим, чтобы горожане помнили имена и истории тех, кто создает нашу жизнь. Жителям будет очень интересно увидеть Екатеринбург с необычной стороны, познакомиться с историей строительства города.

Желающих принять участие ждут 9 августа в 15.00 у входа в бывший кинотеатр «Современник», ул. Блюхера, 32, опознавательный знак - флаг «Уральского объединения строителей». Участников экскурсии просят обязательно зарегистрироваться на сайте www.s-r-o.ru

СПРАВКА «КП»

В прошлом году в маршрут «Живые дома Урала» вошли 100 зданий в шести городах Урала. Маршрут попал в Книгу рекордов России как самое длинное путешествие, связанное с историей дореволюционного и современного строительства. Начиная с этого года «Живые дома Урала» будут прирастать целыми микрорайонами в Екатеринбурге. Здесь будут проведены живые экскурсии, а затем маршрут занесут в интерактивные карты для самостоятельного путешествия.

ИСТОЧНИК KP.RU