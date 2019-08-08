Land Cruiser в обмен на долги: на Урале приставы наказывают неплательщиков
С него пытались взыскать 4 миллиона рублей
Если мужчина не оплатит задолженности, то его автомобиль отдадут с молоткаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Приставы Нижнего Тагила конфисковали внедорожник Land Cruiser у должника, который не оплачивал «коммуналку» и кредиты на общую сумму в 4 миллиона рублей.
- Погашать задолженность мужчина не торопился, даже несмотря на предпринятые меры - ограничение должника в праве выезда за границу и запрет на регистрационные действия в отношении транспортного средства, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.
В результате у него забрали внедорожник. Теперь, если в установленный срок долги не будут погашены, автомобиль отдадут с молотка.
ИСТОЧНИК KP.RU