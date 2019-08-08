В Екатеринбурге на Эльмаше вспыхнул один из цехов на промплощадке

СЕГОДНЯ 11:15 2019-08-08T15:10:48+03:00

Работники самостоятельно эвакуировались из здания еще до приезда пожарных, поэтому никто не пострадал Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге загорелся один из цехов на промышленной площадке на улице Фронтовых Бригад. Сообщение о пожаре поступило в диспетчерскую в 12:14.

- Произошло возгорание масла на площади 70 квадратных метров. Сейчас огонь локализован, угрозы распространения нет, - сообщили в пресс-службе МЧС России по Свердловской области. - Тушение горящего масла производится с помощью пены, подаваемой из установки пожаротушения «Пурга».

Еще до прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 10 человек. Пострадавших нет. В тушении участвовало 55 человек и 17 спецмашин.

ИСТОЧНИК KP.RU