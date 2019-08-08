В Екатеринбурге на Эльмаше вспыхнул один из цехов на промплощадке
Рабочие самостоятельно эвакуировались из здания
Работники самостоятельно эвакуировались из здания еще до приезда пожарных, поэтому никто не пострадалФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:
В Екатеринбурге загорелся один из цехов на промышленной площадке на улице Фронтовых Бригад. Сообщение о пожаре поступило в диспетчерскую в 12:14.
- Произошло возгорание масла на площади 70 квадратных метров. Сейчас огонь локализован, угрозы распространения нет, - сообщили в пресс-службе МЧС России по Свердловской области. - Тушение горящего масла производится с помощью пены, подаваемой из установки пожаротушения «Пурга».
Еще до прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 10 человек. Пострадавших нет. В тушении участвовало 55 человек и 17 спецмашин.
ИСТОЧНИК KP.RU