2019-08-08T15:10:02+03:00
Общество

В Екатеринбурге на Эльмаше вспыхнул один из цехов на промплощадке

Рабочие самостоятельно эвакуировались из здания
Мария Трапезникова
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Работники самостоятельно эвакуировались из здания еще до приезда пожарных, поэтому никто не пострадалРаботники самостоятельно эвакуировались из здания еще до приезда пожарных, поэтому никто не пострадалФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге загорелся один из цехов на промышленной площадке на улице Фронтовых Бригад. Сообщение о пожаре поступило в диспетчерскую в 12:14.

- Произошло возгорание масла на площади 70 квадратных метров. Сейчас огонь локализован, угрозы распространения нет, - сообщили в пресс-службе МЧС России по Свердловской области. - Тушение горящего масла производится с помощью пены, подаваемой из установки пожаротушения «Пурга».

Еще до прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 10 человек. Пострадавших нет. В тушении участвовало 55 человек и 17 спецмашин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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