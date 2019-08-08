2019-08-08T11:05:03+03:00
Общество

Больница в Екатеринбурге отказала в помощи женщине с острой болью

Теперь медучреждение обязано выплатить штраф
Алина СУРИНА
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Отказали в помощи женщине с острой больюОтказали в помощи женщине с острой больюФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жительница Екатеринбурга обратилась к акушеру-гинекологу поликлиники МБУ «ЦГБ №2» на улице Рябинина. Там ей дали рекомендации и назначили повторный прием, который в будущем не состоялся. Через некоторое время женщине стало хуже. Тогда она решила обратиться в женскую консультацию той же поликлиники в корпусе на улице Челюскинцев, 3/переулка Северный, 2.

Центральная городская больница №2 им. А.А. Миславского Фото:2Гис

Центральная городская больница №2 им. А.А. Миславского Фото:2Гис

- Туда она обратилась уже с жалобами на острую боль, однако помощи не получила. Ей было предложено вновь вернуться в поликлинику на улице Рябинина для получения дополнительного талона на прием. Пройдя все круги бесплатной медицины, женщина пошла на платный прием. Только там она смогла получить неотложную медицинскую помощь, - прокомментировали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Женщина написала жалобу в Управление здравоохранения Екатеринбурга. Специалистами было установлено, что медучреждение не оказало пациентке неотложную медицинскую помощь несмотря на жалобы на острую боль. Суд обязал больницу выплатить штраф в виде 75-ти тысяч рублей. После этого представитель больницы безуспешно пытался обжаловать решение суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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