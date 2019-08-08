2019-08-08T10:54:18+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге простились с фитнес-тренером, погибшим в аварии на Малышева

У Виталия Никифорова осталась жена и пятилетняя дочка
Олег Галимов
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Кроме того в ДТП погиб и водитель такси, в котором ехал Виталий Никифоров. Фото: УГИБДД по ЕкатеринбургуКроме того в ДТП погиб и водитель такси, в котором ехал Виталий Никифоров. Фото: УГИБДД по Екатеринбургу
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В Екатеринбурге простились с 28-летним Виталием Никифоровым, который погиб в минувшие выходные в аварии на Малышева. Фитнес-тренер был пассажиром такси, которое протаранил KIA Rio под управлением уличного художника Владимира Васильева.

Как рассказала «КП» гражданская жена Виталия, ее муж возвращался домой после концерта в Санкт-Петербурге. Из аэропорта мужчина хотел поехать на каршеринге, но в итоге вызвал такси. Кроме того в ДТП погиб и водитель легковушки, в которой ехал Никифоров, им оказался 25-летний Александр. У мужчин остались семьи и маленькие дети.

Владимир Васильев и Глеб Березкин. Фото: соцсети

Владимир Васильев и Глеб Березкин. Фото: соцсети

Отметим, что в больнице остается виновник аварии и его пассажир Глеб Березкин. У последнего пробито легкое и перелом ребра. Третий пострадавший в аварии, водитель Toyota, уже выписан домой.

Напомним, что в отношении Васильева возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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