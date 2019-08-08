2019-08-08T14:48:57+03:00
Общество

Мэрия Екатеринбурга отвергла большинство предложений по строительству парка РТИ

Многие участники были против проведения работ, но их не стали слушать
Мария Трапезникова
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Участие приняли 241 человек, многие из них были против проекта, но их слушать не сталиУчастие приняли 241 человек, многие из них были против проекта, но их слушать не сталиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Администрация Екатеринбурга отклонила большинство предложений по строительству парка РТИ. Такое решение было принято по итогам общественных обсуждений. В них принимали участие 241 человек, большая часть предложений была отклонена.

Согласно документу, который опубликовали на портале мэрии, указано, что участниками был внесен 21 комментарий, из которых одобрили только 5. Все они поддерживают проект. В остальном мнения горожан разошлись.

«В границах парка планируется построить Дворец конькобежного спорта на 3500 болельщиков, центр настольного тенниса на 500 мест и большое футбольное поле под открытым небом, - указывается в документе. - Предложения внесли 222 участника - все они поддержали развитие проекта».

Некоторые участники высказались против. Они отметили, что такие меры вынудят рабочих уничтожить деревья, а это, в свою очередь, нанесет ущерб экологии города. В мэрии отметили, что данная территория не является лесопарковой зоной или другой особо охраняемой территорией. Однако добавили, что работы будут проводиться «с максимально возможным сохранением зеленых насаждений».

В документе также отмечается, что обсуждения носят рекомендательный характер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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