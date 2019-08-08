Екатеринбуржцы установили памятную табличку погибшим на Камчатке туристам
Члены турклуба «Уральские тропы» установили на перевале Вулканологов на Камчатке памятную табличку троим екатеринбуржцам. Ребята погибли пять лет назад во время восхождения на вулкан Камень. В районе вулкана сошла лавина.
«Пять лет назад, 8 августа 2014 г., произошла трагедия. Трое наших друзей - Трошин Иван, Собенина Ольга, Назаренко Вадим - погибли при попытке восхождения на вулкан Камень на Камчатке. В начале августа силами небольшой группы туристов клуба была установлена памятная табличка на перевале Вулканологов, откуда начинали свое восхождение ребята. Вы всегда в наших сердцах», - рассказали в группе «Уральские тропы» в соцсети «ВКонтакте».
Перед трагедией туристы год проходили подготовку к походу. Во время схода лавины на вулкан совершали восхождение шесть человек. Они находились в двух связках, по три человека в каждой. Трое пропали без вести, в итоге их нашли погибшими. Пострадавших туристов эвакуировали на вертолете.
ИСТОЧНИК KP.RU