2019-08-08T14:46:15+03:00
Общество

Екатеринбуржцы установили памятную табличку погибшим на Камчатке туристам

Туристы погибли во время восхождения на вулкан
Алина СУРИНА
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Фото: "Уральские тропы"Фото: "Уральские тропы"
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Члены турклуба «Уральские тропы» установили на перевале Вулканологов на Камчатке памятную табличку троим екатеринбуржцам. Ребята погибли пять лет назад во время восхождения на вулкан Камень. В районе вулкана сошла лавина.

«Пять лет назад, 8 августа 2014 г., произошла трагедия. Трое наших друзей - Трошин Иван, Собенина Ольга, Назаренко Вадим - погибли при попытке восхождения на вулкан Камень на Камчатке. В начале августа силами небольшой группы туристов клуба была установлена памятная табличка на перевале Вулканологов, откуда начинали свое восхождение ребята. Вы всегда в наших сердцах», - рассказали в группе «Уральские тропы» в соцсети «ВКонтакте».

Перед трагедией туристы год проходили подготовку к походу. Во время схода лавины на вулкан совершали восхождение шесть человек. Они находились в двух связках, по три человека в каждой. Трое пропали без вести, в итоге их нашли погибшими. Пострадавших туристов эвакуировали на вертолете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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