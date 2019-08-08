Жительнице Екатеринбурга грозит до 15 лет колонии за убийство бездомного, который напал на ее мужа

СЕГОДНЯ 10:13 2019-08-08T10:49:43+03:00

У женщины есть муж и взрослая дочь. Фото: соцсети

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В Екатеринбурге 44-летней женщине грозит до 15 лет лишения свободы за убийство бездомного. Инцидент произошел 25 июля на берегу Верх-Исетского пруда, когда обвиняемая вместе с семьей отдыхала на пикнике.

По показаниям Светланы Ивановой (имя изменено – прим.ред.), у ее мужа произошел словесный конфликт с бездомным, который несколько раз в течение дня подходил к ним. Около 18:00 незнакомец набросился на мужчины с лопатой, но тот сумел отбить удар деревянной доской. Супругу Светланы удалось отразить нападение и скрутить злоумышленника, но в момент схватки женщина несколько раз ударила обидчика ножом в голову и шею. От полученных травм бездомный скончался.

До суда женщина будет под домашним арестом. Фото: соцсети

- Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство», - рассказывает «Комсомолке» руководитель следственного отдела Следственного комитета по Верх-Исетскому району Денис Кельбиханов. – Судом обвиняемой назначена мера пресечения в виде домашнего ареста.

Родственники Светланы признаются, что вызвали раненному мужчине «скорую» помощь, но скрылись с места преступления до приезда врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU