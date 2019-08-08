«Туз городок» и Демидов на чемодане: работы уральских художников превратили в стикеры

СЕГОДНЯ 10:07 2019-08-08T10:09:14+03:00

На них можно увидеть творчество Славы ПТРК, Ильи Мозги и многих других

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Музей истории Екатеринбурга в рамках проекта «Екатеринбург – город 7 районов» выпустил стикерпак, посвященный семи микрорайонам уральской столицы. Это Эльмаш, Юго-Запад, Втузгородок, Химмаш, ВИЗ, Вокзальный микрорайон и Кольцово.

На стикерах показаны как узнаваемые здания микрорайонов, так и неочевидные символы, есть и наклейки-загадки, отсылающие к истории, локальным особенностям. В создании участвовали уральские уличные художники. В стикерах можно увидеть творчество Славы ПТРК, Ильи Мозги, Александра Мерзлякова, Ксении Лазаревой и многих других.

Фото: Музей истории Екатеринбурга

Фото: Музей истории Екатеринбурга

- Здорово, что удалось привлечь к созданию стикерпака такое количество творцов, у каждого из которых своя манера и свое видение города, места. В итоге сложилась целая гамма образов – от теплых, уютных до ироничных и гордых, - рассказала продакт-менеджер Музея Анна Ладыгина.

Фото: Музей истории Екатеринбурга

Отмечается, что стикерапак выпущен лимитированной партией – всего 100 штук на каждый микрорайон. Все они напечатаны на виниловой пленке, поэтому отлично подойдут для использования на ноутбуках, планшетах и прослужат долго. Приобрести стикерпак можно в Водонапорной башне на Плотинке в Музее истории Екатеринбурга.

ИСТОЧНИК KP.RU