В Екатеринбурге жителей «забаррикадировали» в собственном районе

СЕГОДНЯ 09:40 2019-08-08T09:41:00+03:00

Сейчас они либо вообще не выезжают из квартала, либо проезжают по бездорожью через кусты

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В Екатеринбурге жители улиц Рябинова и Березовая не могут выехать из собственного района. Их «забаррикадировали» из-за строительства новой трамвайной ветки.

- Можно было бы попытаться заехать и с другой стороны, но там откуда-то начались раскопки. Честно говоря, непонятно, как будут делать проезд в будущем, - рассказали местные жители в сообществе «Типичный Екатеринбург».

Ворота рынка, через которые можно выбраться из квартала, закрывают ближе к вечеру. Фото: "Типичный Екатеринбург"

Сейчас у них есть всего несколько выходов: либо вообще не выезжать из квартала, либо пробираться по бездорожью через кусты (при этом создавая аварийную ситуацию), либо проезжать через рынок. Однако с последним возникает проблема: после окончания рабочего дня он закрывает ворота.

Еще один вариант - проезжать через кусты. Фото: "Типичный Екатеринбург"

- А если потребуется помощь служб спасения? Им некогда будет искать лазейки, - возмущаются жители.

По их словам, такая ситуация продлится около двух недель. В администрации Орджоникидзевского района, к которому относятся данные улицы, пока не смогли прокомментировать эту ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU