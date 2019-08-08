2019-08-08T09:41:00+03:00
Общество

В Екатеринбурге жителей «забаррикадировали» в собственном районе

Сейчас они либо вообще не выезжают из квартала, либо проезжают по бездорожью через кусты
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: сообщество "Типичный Екатеринбург"Фото: сообщество "Типичный Екатеринбург"
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге жители улиц Рябинова и Березовая не могут выехать из собственного района. Их «забаррикадировали» из-за строительства новой трамвайной ветки.

- Можно было бы попытаться заехать и с другой стороны, но там откуда-то начались раскопки. Честно говоря, непонятно, как будут делать проезд в будущем, - рассказали местные жители в сообществе «Типичный Екатеринбург».

Ворота рынка, через которые можно выбраться из квартала, закрывают ближе к вечеру. Фото: "Типичный Екатеринбург"

Ворота рынка, через которые можно выбраться из квартала, закрывают ближе к вечеру. Фото: "Типичный Екатеринбург"

Сейчас у них есть всего несколько выходов: либо вообще не выезжать из квартала, либо пробираться по бездорожью через кусты (при этом создавая аварийную ситуацию), либо проезжать через рынок. Однако с последним возникает проблема: после окончания рабочего дня он закрывает ворота.

Еще один вариант - проезжать через кусты. Фото: "Типичный Екатеринбург"

Еще один вариант - проезжать через кусты. Фото: "Типичный Екатеринбург"

- А если потребуется помощь служб спасения? Им некогда будет искать лазейки, - возмущаются жители.

По их словам, такая ситуация продлится около двух недель. В администрации Орджоникидзевского района, к которому относятся данные улицы, пока не смогли прокомментировать эту ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Пили и матерились»: в Свердловской области с поездов сняли шесть пассажиров
В Каменске-Уральском вандалы сломали «скамью примирения»
Екатеринбурженка сломала стену в своей квартире, чтобы спасти котенка
Уральца, отказавшегося от медосвидетельствования, на год отправили в колонию
«Живые дома Урала»: Жителей Екатеринбурга приглашают на бесплатную «строительную» экскурсию по Пионерскому поселку
Land Cruiser в обмен на долги: на Урале приставы наказывают неплательщиков
В Екатеринбурге на Эльмаше вспыхнул один из цехов на промплощадке
В Екатеринбурге на Эльмаше вспыхнул один из цехов на промплощадке
Больница в Екатеринбурге отказала в помощи женщине с острой болью
В Екатеринбурге простились с фитнес-тренером, погибшим в аварии на Малышева
Мэрия Екатеринбурга отвергла большинство предложений по строительству парка РТИ
Екатеринбуржцы установили памятную табличку погибшим на Камчатке туристам
Жительнице Екатеринбурга грозит до 15 лет колонии за убийство бездомного, который напал на ее мужа
«Туз городок» и Демидов на чемодане: работы уральских художников превратили в стикеры
В Екатеринбурге перекроют движение по улицам Старых большевиков и Калинина
В Екатеринбурге назначили нового генконсула Германии
Уральцы примут участие в ликвидации ЧС в Красноярском крае