2019-08-08T09:25:59+03:00
Общество

В Екатеринбурге перекроют движение по улицам Старых большевиков и Калинина

Планируйте маршрут заранее
Алина СУРИНА
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По улицам Старых большевиков и Калинина перекроют движениеПо улицам Старых большевиков и Калинина перекроют движениеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге с 10 августа перекроют движение сразу на двух улицах города. В администрации города рассказали, что это связано со строительными работами.

Фото: Яндекс.Карты

Фото: Яндекс.Карты

- По улице Старых большевиков закроют от улицы Фрезеровщиков до улицы Войкова из-за строительства теплотрассы, - сообщили в пресс-службе мэрии. - Движение откроют 10-го октября,

Также до 21 августа ограничат движение по улице Калинина - от улицы Ломоносова до улицы 40-летия Октября. Там проведут реконструкцию теплотрассы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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