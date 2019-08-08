В Екатеринбурге перекроют движение по улицам Старых большевиков и Калинина
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По улицам Старых большевиков и Калинина перекроют движениеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге с 10 августа перекроют движение сразу на двух улицах города. В администрации города рассказали, что это связано со строительными работами.
Фото: Яндекс.Карты
- По улице Старых большевиков закроют от улицы Фрезеровщиков до улицы Войкова из-за строительства теплотрассы, - сообщили в пресс-службе мэрии. - Движение откроют 10-го октября,
Также до 21 августа ограничат движение по улице Калинина - от улицы Ломоносова до улицы 40-летия Октября. Там проведут реконструкцию теплотрассы.
ИСТОЧНИК KP.RU