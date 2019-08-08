В Екатеринбурге назначили нового генконсула Германии

СЕГОДНЯ 08:54 2019-08-08T14:35:28+03:00

Раньше он по долгу службы развивал отношения со странами Центральной Азии

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Новым генеральным консулом Германии в Екатеринбурге стал Матиас Крузе. В Екатеринбург дипломат прибыл из Министерства иностранных дел Германии в Берлине. Там он занимался вопросами экономического сотрудничества, а также развитием отношений со странами Центральной Азии.

- Являясь большим поклонником русской культуры и искусства, господин Крузе очень рад своему назначению в столице Урала и готов развивать германо-российское сотрудничество во всех регионах консульского округа, - отметили в пресс-службе Генконсульства Германии в Екатеринбурге.

Свою карьеру господин Крузе начал в 1993 году и за 26 лет службы успел поработать в разных странах, включая посольства Германии в Алматы, в Риме, Бухаресте, Дохе и Бостоне.

Напомним также, что прежний генконсул Германии Штефан Кайль проработал в столице Урала 4 года и покинул свой пост неделю назад.

ИСТОЧНИК KP.RU