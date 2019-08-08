Уральцы примут участие в ликвидации ЧС в Красноярском крае

СЕГОДНЯ 08:48 2019-08-08T08:52:57+03:00

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В Красноярский край для тушения лесных пожаров отправили 55 уральцев. Все они работники парашютно-десантной пожарной службы Алапаевского, Тавдинского, Сосьвинского и Ивдельского авиаотделений Уральской авиационной охраны лесов.

- Решение о переброске сил принято губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым в связи с обращением правительства Красноярского края. Направленные работники прошли необходимую подготовку, застрахованы от несчастных случаев, имеют с собой запас продовольствия и снаряжения, полностью готовы к выполнению поставленных задач, – сообщил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.

В операции примут участие 55 спасателей и 14 опытных добровольцев Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Также в Красноярский край для ликвидации последствий пожаров и помощи населению отправятся 14 добровольцев – спасатели Свердловской области, входящие в состав сводной группировки Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Они уже принимали участие в спасательных операциях в Забайкальском крае и в Иркутской области. Добровольцы оказывали социальную и гуманитарную помощь, восстанавливали жилье и разбирали опасные конструкции.

ИСТОЧНИК KP.RU