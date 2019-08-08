2019-08-08T11:49:27+03:00
Общество

«Бросил все ради нее»: в Академическом парень покончил с жизнью, оставив предсмертную записку

Знакомые утверждают, что до этого он поссорился с девушкой
Мария Трапезникова
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Фото:страница во "ВКонтакте" Jill ValentineФото:страница во "ВКонтакте" Jill Valentine
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В Академическом вчера поздно ночью, около 22:30, молодой парень покончил с жизнью после ссоры с девушкой. Его нашли около дома по улице де Геннина, 37. Об этом сообщили местные жители. В Следственном комитете эту информацию подтвердили, но уточнили, что случившееся было несчастным случаем.

- Сейчас СК по Ленинскому району проводится проверка, однако криминала не усматривается, это несчастный случай, - сообщили в ведомстве.

Фото: Инцидент Екатеринбург

Фото: Инцидент Екатеринбург

Вместе с тем, знакомые молодого человека утверждают, что перед несчастным случаем он поругался с девушкой. На своей странице во «ВКонтакте» парень оставил предсмертную записку, в которой объясняет причину своего поступка.

- Хочу извиниться перед всеми теми, кому доставил неудобства, кого обидел и расстроил, - говорится в сообщении.- 30 лет - самый возраст жить, но без нее не хочу жить. Вы подумаете, вот [дурак], прыгнул из-за девушки, нет бы нашел другую. Но я не хочу другой. Я бросил все и всех ради нее. Не хочу ехать домой, там меня никто не ждет. Пока был с ней, о всех друзьях забыл, они обо мне. Все было [круто]. Но пришел конец. Я все разрушил неделю назад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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