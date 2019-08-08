2019-08-08T14:27:56+03:00
Общество

Екатеринбуржца отправили в школу отрабатывать долги

Он красил парты и садил цветы
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской областиФото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области
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Свердловские приставы отправили 36-летнего мужчину отрабатывать долги в школу Каменска-Уральского. Как сообщает портал ku66.ru, его обязали трудиться 120 часов, крася парты, стены и облагораживая пришкольную территорию.

- Мужчине разъяснили, что уклонение от отбывания обязательных работ в соответствии с законом влечет наложение административного штрафа в размере от 150 от 300 тысяч рублей или арест до 15 суток, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

Должник решил больше «не нарываться» и отработал обязательные часы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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