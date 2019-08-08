2019-08-08T07:18:16+03:00
Общество

«Сносят все на своем пути»: в Зеленой роще екатеринбуржцы сломали забор

Его не просто отодвинули в сторону, а выдернули и бросили подальше
Мария Трапезникова
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Фото: Дмитрий СергинФото: Дмитрий Сергин
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В парке Зеленая роща, который в данный момент власти пытаются благоустроить, сломали строительный забор. Его установили не так давно, чтобы оградить рабочую территорию во избежание несчастных случаев. Фотографии поваленных кусков опубликовал на своей странице в Facebook депутат гордумы Дмитрий Сергин.

- Ну не любит наш народ заборы. Ни в скверах, ни в рощах. Сносит всё на своём пути, - добавил он. – Три недели идет реконструкция Зеленой рощи. Боюсь, если в таком темпе будут продвигаться, к Универсиаде-2023 вряд ли успеют.

Фото: Дмитрий Сергин

Фото: Дмитрий Сергин

Напомним, что споры и разногласия по поводу благоустройства городских парках идут уже давно. Жители недовольны тем, что вместе со старыми и больными деревьями вырубаются и молодые. Подобный конфликт произошел недавно на Химмаше – местные активисты выступили против вырубки тополей и даже хотели устраивать пикеты, но, в итоге, деревья все равно уничтожили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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