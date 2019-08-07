2019-08-07T19:28:16+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге ищут лжеминера, сообщившего о "бомбе" в аэропорту Кольцово

После проверки авиагавань продолжила работать в штатном режиме
Данил СВЕЧКОВ
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Специалисты 2,5 часа проверяли все самолеты, готовящиеся к вылету.Специалисты 2,5 часа проверяли все самолеты, готовящиеся к вылету.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Вечером в среду в екатеринбургском аэропорту Кольцово было неспокойно. Кто-то позвонил по телефону в авиагавань и сообщил о минировании. Из-за этого было задержано несколько рейсов. Специалисты проверяли все самолеты, собирающиеся вылететь.

- Анонимное сообщение о том, что в аэропорту находится опасный предмет поступило около 17.00, - поясняют в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО. - Правоохранительными органами были проведены все мероприятия и обследования, которые заняли около 2,5 часов. Никаких подозрительных или представляющих опасность предметов обнаружено не было.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают личность человека, позвонившего в аэропорт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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